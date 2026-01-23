Найдены тела десяти погибших в результате авиакатастрофы в Индонезии

Спасатели в Индонезии обнаружили тела всех десяти человек, находившихся на борту небольшого самолета, который потерпел крушение 17 января в провинции Южный Сулавеси.

По данным спасателей, восемь тел были извлечены ранее на этой неделе во время поисковых работ на склонах горы Булуцараунг, еще двое погибших найдены утром в пятницу.

Как уточняет Reuters, разбившийся самолет – турбовинтовой ATR 42-500, принадлежащий авиационной группе Indonesia Air Transport (IAT). Он выполнял полет по заказу министерства морских дел и рыболовства Индонезии: на борту находились семь членов экипажа и трое пассажиров – сотрудники министерства, направлявшиеся на аэровизуальное наблюдение за рыбными ресурсами.

Самолет пропал с радаров и потерял связь с диспетчерской службой в субботу днем в районе Марос. Позже спасатели обнаружили обломки на горном массиве Булуцараунг, после чего началась операция по поиску погибших в труднодоступной местности.