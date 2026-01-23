x
Мир

ВСУ: ночью перехвачены 76 из 101 БПЛА. МО РФ: сбиты 12 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 23 января 2026 г., 08:44 | последнее обновление: 23 января 2026 г., 08:49
ВСУ: ночью перехвачены 76 из 101 БПЛА. МО РФ: сбиты 12 беспилотников
ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 23 января 2026 года российские военные выпустили по Украине 101 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 76 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 19 ударных БПЛА в 12 локациях. Причинен значительный ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 23 января на территории Российской Федерации были перехвачены 12 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Воронежской, Брянской, Пензенской, Астраханской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

