В США пилот, связанный с миллиардером Михельсоном, сядет в тюрьму за попытку купить самолеты

Федеральный суд США приговорил 49-летнего Сергея Нечаева к 41 месяцу тюремного заключения за попытку контрабанды самолетов в Россию, сообщает The Moscow Times.

Имея двойное гражданство (РФ и США), Нечаев в обход санкций пытался вывезти два легкомоторных самолета Cessna общей стоимостью 170 тысяч долларов, используя поддельные документы и фиктивных получателей в Турции и Армении. Его преступная схема была раскрыта американскими властями, и после заключения сделки со следствием в 2025 году он был признан виновным в нарушении экспортного контроля.

Особое внимание в деле привлекает профессиональное прошлое Нечаева, которое тесно связывает его с российскими элитами. На протяжении тринадцати лет он работал пилотом в компании «Ист Юнион», специализирующейся на обслуживании VIP-персон. Расследование показало, что Нечаев был глубоко интегрирован в систему частных авиаперевозок крупнейших российских бизнесменов, обеспечивая их передвижение на бизнес-джетах по всему миру.

Наиболее значимой фигурой среди постоянных пассажиров Нечаева оказался миллиардер и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. По данным экспертов, Нечаев не менее 40 раз управлял рейсами, на которых находился сам Михельсон или члены его семьи. Помимо работы на олигарха, пилот также обслуживал высокопоставленных чиновников, включая нынешнего вице-премьера Александра Новака, что подчеркивает близость осужденного контрабандиста к высшим кругам российского бизнеса и политики.