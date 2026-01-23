x
23 января 2026
23 января 2026
23 января 2026
последняя новость: 18:02
23 января 2026
Мир

В Харьковской области в результате атаки российского дрона погибли два человека

Украина
время публикации: 23 января 2026 г., 17:09 | последнее обновление: 23 января 2026 г., 17:15
В Харьковской области в результате атаки российского дрона погибли два человека

В пятницу, 23 января, российские военные атаковали дроном гражданский автомобиль около села Прудянка в Харьковском районе.

В результате этого удара два человека погибли, еще трое получили ранения, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Пострадавшие госпитализированы. Российские военные атаку не комментировали.

Мир
