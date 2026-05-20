Сенат США продвинул законопроект, ограничивающий свободу действий президента по Ирану
время публикации: 20 мая 2026 г., 02:33 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 05:38
Сенат США продвинул законопроект, который может обязать президента Дональда Трампа прекратить войну с Ираном, если он не получит одобрения Конгресса.
С начала войны демократы пытались вынести на голосование резолюции о военных полномочиях, чтобы потребовать от Трампа либо получить санкцию Конгресса, либо вывести войска. Однако республиканцам удавалось блокировать эти инициативы.
Решающим стал голос сенатора Билла Кэссиди, который перешел на сторону демократов в этом вопросе после поражения на праймериз, где Трамп поддержал его соперника.
Законопроект должен быть вынесен на окончательное голосование. Сроки пока неизвестны.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 мая 2026