20 мая 2026
Мир

Сенат США продвинул законопроект, ограничивающий свободу действий президента по Ирану

США
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 20 мая 2026 г., 02:33 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 05:38
Билл Кэссиди
AP Photo/Gerald Herbert

Сенат США продвинул законопроект, который может обязать президента Дональда Трампа прекратить войну с Ираном, если он не получит одобрения Конгресса.

С начала войны демократы пытались вынести на голосование резолюции о военных полномочиях, чтобы потребовать от Трампа либо получить санкцию Конгресса, либо вывести войска. Однако республиканцам удавалось блокировать эти инициативы.

Решающим стал голос сенатора Билла Кэссиди, который перешел на сторону демократов в этом вопросе после поражения на праймериз, где Трамп поддержал его соперника.

Законопроект должен быть вынесен на окончательное голосование. Сроки пока неизвестны.

