Сенат США продвинул законопроект, ограничивающий свободу действий президента по Ирану

Сенат США продвинул законопроект, который может обязать президента Дональда Трампа прекратить войну с Ираном, если он не получит одобрения Конгресса.

С начала войны демократы пытались вынести на голосование резолюции о военных полномочиях, чтобы потребовать от Трампа либо получить санкцию Конгресса, либо вывести войска. Однако республиканцам удавалось блокировать эти инициативы.

Решающим стал голос сенатора Билла Кэссиди, который перешел на сторону демократов в этом вопросе после поражения на праймериз, где Трамп поддержал его соперника.

Законопроект должен быть вынесен на окончательное голосование. Сроки пока неизвестны.