Досрочные парламентские выборы в Канаде назначены на 28 апреля

Премьер-министр Канады Марк Карни обратился к генерал-губернатору Мэри Саймон с просьбой распустить парламент и назначить выборы на 28 апреля, его просьба была принята. Об этом Марк Карни объявил в ходе специального обращения, которое транслировалось национальными телеканалами.

По словам Карни, решение о проведении досрочных выборов продиктовано необходимостью в кратчайшие сроки исправить проблемы в экономике и отреагировать на тарифную политику администрации Трампа.

Карни занял пост премьер-министра 9 марта после того, как Джастин Трюдо ушел в отставку с поста главы правительства и лидера правящей Либеральной партии. Проведение досрочных выборов – ожидаемый шаг, поскольку 24 марта, с возвращением парламента к работе, должен был рассматриваться вопрос о вотуме доверия Карни.