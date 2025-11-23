Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1369-й день войны. "Уничтожена израильская РЛС"

Минобороны РФ 23 ноября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Варачино, Малая Рыбица Сумской области и города Сумы. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Избицкое и Вильча Харьковской области. Противник потерял до 140 военнослужащих, 10 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеровка, Петровка, Нечволодовка, Благодатовка и Куриловка Харьковской области. Потери противника составили до 220 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США и бронемашину "Senator" канадского производства, 17 автомобилей и 11 станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Петровское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Платоновка, Краматорск, Васюковка, Степановка и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 225 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину "MaxxPro" производства США, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены радиолокационная станция воздушной разведки RADA RPS-42 производства Израиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Белицкое, Новый Донбасс, Кучеров Яр, Родинское Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный, Горняк и на территории западной промзоны. Осуществляется зачистка населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики. Отражены семь атак 425-го штурмового полка, 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и два бронеавтомобиля "Казак". В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 210 военнослужащих, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, орудие полевой артиллерии и четыре автомобиля. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили более 435 военнослужащих, четыре бронетранспортера, включая три бронетранспортера М113 производства США и бронетранспортер "Viking" шведского производства, 10 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Затишье, Доброполье Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Юрковка, Григоровка, Новоданиловка, Степногорск Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, склад горючего и два склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300, нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 140 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

Отметим, что, по подсчетам Newsru.co.il на основе ежедневных сводок минобороны РФ, в Украине уничтожены уже 48 израильских РЛС RADA. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов. В мае 2023 года сообщалось, что системы RADA были закуплены литовской благотворительной организацией, а затем переданы Украине с разрешения министерства обороны Израиля. Тогда речь шла о покупке 16 таких станций. О дополнительных поставках сведений нет.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 97933 беспилотных летательных аппарата, 638 зенитных ракетных комплексов, 26195 танков и других боевых бронированных машин, 1618 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31487 орудий полевой артиллерии и минометов, 47425 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 145300 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 165 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).