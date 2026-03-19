НБА. "Дабл-дабл 30+" Дени Авдии. "Портленд" победил "Индиану"

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" в гостях обыграл "Индиану Пэйсерз" 127:119.

Самым результативным игроком матча стал израильский форвард гостей Дени Авдия (32 + 11 подборов + 5 передач). 23 очка он набрал в первой половине матча.

"Портленд" одержал третью победу в последних четырех матчах и ведет борьбу за выход в плэй-офф (плэй-ин).

"Индиана" продолжает увеличивать клубный антирекорд - 15-е поражение подряд.

Первую половину матча "Портленд" выиграл 79:62 (самая результативная первая половина матча "Трэйл Блэйзерс" в этом сезоне).