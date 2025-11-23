Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 69 из 98 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 75 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 23 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине 98 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 69 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 27 ударных БПЛА в 12 локациях. Причинен значительный ущерб в Одесской и Днепропетровской областях, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 23 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 75 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Воронежской, Смоленской, Белгородской, Калужской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, над Крымом и Черным морем. Вводились ограничения на работу аэропортов. В частности, был нанесен удар по Шатурской ГРЭС в Подмосковье, возник сильный пожар. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.