Мир

В Абу-Даби завершились переговоры с участием России, Украины и США

Война в Украине
Война в России
время публикации: 24 января 2026 г., 17:31 | последнее обновление: 24 января 2026 г., 17:49
В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США
AP Photo/Kamran Jebreili

В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США. Об их содержании известно немного; главной темой должен был стать территориальный вопрос. Украинские источники назвали их "позитивными" и "конструктивными", сообщает ВВС.

Переговоры в Абу-Даби начались во второй половине дня в пятницу, 23 января, и закончились днем в субботу.

Украину на них представила делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, США – спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и министр армии Дэн Дрисколл.

Российскую делегацию возглавил начальник главного управления генштаба Игорь Костюков, а вошли в нее исключительно представители минобороны.

Официально имена членов делегации не раскрывались, но издание "Агентство" опознало двух участников на фотографиях с мероприятия. Один из них – это первый замначальника информации управления ГРУ Александр Зорин, а другой – переводчик Илья Курепов.

Переговоры состояли из разных форматов, включая разговоры отдельных групп. "Сейчас у партнеров такой подход к переговорам, что обед бывает более важным, чем официальная встреча", – пояснили журналистам.

Представитель правительства ОАЭ рассказал, что в ходе переговоров участники российской и украинской делегаций "взаимодействовали напрямую".

Мир
