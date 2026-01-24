Задержаны вандалы, нарисовавшие свастики в нью-йоркском районе Боро-парк

В Нью-Йорке полиция задержала двух 15-летних подростков по подозрению в вандализме и антисемитских надписях на детской площадке в районе Боро-парк, где проживает крупная еврейская община, сообщает JNS.

Инциденты происходили в течение двух дней подряд: сначала на площадке появилось около 15 свастик, а через день – еще 45 и надпись "Adolf Hitler".

Полиция поблагодарила спецподразделение по расследованию преступлений на почве ненависти и местных добровольцев за помощь в поимке вандалов.