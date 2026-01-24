x
24 января 2026
|
последняя новость: 12:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 января 2026
|
24 января 2026
|
последняя новость: 12:29
24 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Абу-Даби начался второй день переговоров между Россией, Украиной и США

США
Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 24 января 2026 г., 12:29 | последнее обновление: 24 января 2026 г., 12:43
В Абу-Даби начался второй день переговоров между Россией, Украиной и США
AP Photo/Altaf Qadri

В Абу-Даби стартовал второй день переговоров между Россией, Украиной и США, сообщают СМИ.

Встречи проходят "в разных форматах", но, как и накануне, в максимально закрытом режиме.

Это первая известная встреча представителей трех стран с момента полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году.

Россия оккупирует около 20% территории, которая в соответствии с международным правом признана частью суверенной Украины, включая почти всю Луганскую область, а также части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

К давним требованиям Москвы относится передача Украиной всей территории этих четырех регионов, которые Россия аннексировала, но полностью не завоевала.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 января 2026

В Абу-Даби начались первые трехсторонние переговоры России, Украины и США