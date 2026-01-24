В Абу-Даби начался второй день переговоров между Россией, Украиной и США

В Абу-Даби стартовал второй день переговоров между Россией, Украиной и США, сообщают СМИ.

Встречи проходят "в разных форматах", но, как и накануне, в максимально закрытом режиме.

Это первая известная встреча представителей трех стран с момента полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году.

Россия оккупирует около 20% территории, которая в соответствии с международным правом признана частью суверенной Украины, включая почти всю Луганскую область, а также части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

К давним требованиям Москвы относится передача Украиной всей территории этих четырех регионов, которые Россия аннексировала, но полностью не завоевала.