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Мир

В Подмосковье прошел "черный дождь". Минэкологии России: ситуация в норме

Россия
Украина
Война в России
время публикации: 18 июня 2026 г., 18:33 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 18:39
В Подмосковье прошел "черный дождь". Минэкологии России: ситуация в норме
Скриншот телеграм-канала Supernova_plus

Телеграм-канал "Осторожно, Москва" сообщает, что в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи жители после дождя заметили на подоконниках, автомобилях и других поверхностях следы, похожие на нефтепродукты или гарь.

Министерство экологии России утверждает, что никакого "нефтяного дождя" в Подмосковье не было. "В Балашихе люди замечали оседание продуктов горения в виде сажи, такой же как образуется в печке или костре", – говорится в заявлении ведомства.

По официальной версии, сотрудники постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Котельниках, Реутове, Люберцах и Балашихе превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировали.

Тем не менее, гражданам посоветовали без острой необходимости не покидать помещение, на улице пользоваться масками и держать окна плотно закрытыми.

Напомним: в ночь на 18 июня ВСУ нанесли масштабный удар по Москве и Подмосковью. Основной целью стал нефтеперерабатывающий завод в Капотне – это стало второй атакой за несколько дней. Ключевому предприятию топливной инфраструктуры российской столицы нанесен значительный ущерб.

Мир
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