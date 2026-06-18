x
18 июня 2026
|
последняя новость: 10:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 июня 2026
|
18 июня 2026
|
последняя новость: 10:52
18 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Украинские БПЛА вновь атаковали НПЗ в Капотне, над Москвой поднимаются столбы дыма

Нефть и газ
Россия
Война в России
время публикации: 18 июня 2026 г., 09:48 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 10:27
Украинские БПЛА вновь атаковали НПЗ в Копотне, над Москвой поднимаются столбы дыма
Соцсети

В ночь на 18 июня Вооруженные силу Украины нанесли новый удар по Москве и Московской области. Во второй раз за последние дни атакован нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Над российской столицей поднимаются столбы дыма.

"Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий", – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, ПВО сбили 33 беспилотника, летевших на город.

На территории важнейшего объекта топливной инфраструктуры Москвы зафиксировано несколько возгораний. Горят по меньшей мере два резервуара. Отметим, что НПЗ находится в 15 километрах от Кремля.

"Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия – в настоящее время это не менее 5 точек горения. По предварительному геолокировке горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк", - сообщил генштаб ВСУ.

МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы. Он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы, а также до 70% потребностей региона в бензине. Отсюда поступает авиационное топливо в московские аэропорты.

Повреждения получил и торговый центр "Садовод". Это крупнейший в России оптово-розничный центр, территория которого составляет 60 гектаров. Сообщается о падении обломков БПЛА на крышу торгового центра "Белая дача".

В аэропорту Шереметьево были эвакуированы в укрытия пассажиры, в том числе – уже совершившие посадку в самолеты. Было ограничили движение по МКАД от Новорязанского до Каширского шоссе и на прилегающих улицах.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 июня 2026

Масштабный украинский удар по Москве, горит НПЗ в Капотне
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 июня 2026

"Не до того сейчас": военно-морской парад в Петербурге в 2026 году не состоится
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 июня 2026

Массированный российский удар по Украине, атакована Киево-Печерская лавра