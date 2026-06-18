Украинские БПЛА вновь атаковали НПЗ в Капотне, над Москвой поднимаются столбы дыма

В ночь на 18 июня Вооруженные силу Украины нанесли новый удар по Москве и Московской области. Во второй раз за последние дни атакован нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Над российской столицей поднимаются столбы дыма.

"Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий", – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, ПВО сбили 33 беспилотника, летевших на город.

На территории важнейшего объекта топливной инфраструктуры Москвы зафиксировано несколько возгораний. Горят по меньшей мере два резервуара. Отметим, что НПЗ находится в 15 километрах от Кремля.

"Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия – в настоящее время это не менее 5 точек горения. По предварительному геолокировке горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк", - сообщил генштаб ВСУ.

МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы. Он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы, а также до 70% потребностей региона в бензине. Отсюда поступает авиационное топливо в московские аэропорты.

Повреждения получил и торговый центр "Садовод". Это крупнейший в России оптово-розничный центр, территория которого составляет 60 гектаров. Сообщается о падении обломков БПЛА на крышу торгового центра "Белая дача".

В аэропорту Шереметьево были эвакуированы в укрытия пассажиры, в том числе – уже совершившие посадку в самолеты. Было ограничили движение по МКАД от Новорязанского до Каширского шоссе и на прилегающих улицах.