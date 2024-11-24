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Мир

Самолет компании "Азимут", следующий из Сочи, загорелся при посадке в Анталье

Авиация
Турция
Россия
время публикации: 24 ноября 2024 г., 22:37 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 22:42
Самолет авиакомпании "Азимут"
AP Photo/Shakh Aivazov

Пассажирский самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший из Сочи, загорелся после посадки в аэропорту Антальи. Об этом сообщил турецкий портал Airporthaber.

Издание пишет, что самолет Superjet 100-95LR совершал посадку в сложных метеоусловиях. Возгорание двигателя было замечено только после того, как самолет остановился на взлетно-посадочной полосе.

Из-за возгорания самолета аэропорт приостановил прием входящих рейсов.

По предварительным данным, в результате этого инцидента нет пострадавших. Причина возгорания двигателя выясняется.

Мир
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