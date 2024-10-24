x
24 октября 2024
|
последняя новость: 19:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 октября 2024
|
24 октября 2024
|
последняя новость: 19:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Парижский саммит собрал 1 млрд долларов на гуманитарную и военную помощь Ливану

время публикации: 24 октября 2024 г., 18:35 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 18:35
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро
Ahmad Gharabli/Pool Photo via AP

Десятки стран и международных организаций, включая США и ООН, принявших участие в саммите в Париже, пообещали выделить Ливану 1 миллиард долларов.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в своем заключительном слове сказал, что 70 стран и 15 агентств ООН договорились предоставить Ливану 800 миллионов долларов на гуманитарную помощь и 200 миллионов – на нужды сил безопасности.

"Собравшиеся здесь участники саммита согласились с необходимостью дипломатического решения для обеспечения безопасности жителей как Израиля, так и Ливана. Это подразумевает прекращение боевых действий по обе стороны границы, масштабное развертывание ливанских военных на юге страны, укрепление возможностей миротворческих сил по выполнению возложенной на них миссии и разрешение спора вокруг сухопутной границы", – заявил Барро на брифинге. При этом он подчеркнул, что ответственность за войну несет "Хизбалла" и она обязана прекратить свои атаки и соблюдать резолюции ООН.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 октября 2024

Нетаниягу в интервью французскому телеканалу о терроре: "Покончив с нами, они придут за вами"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 октября 2024

Организатор Euronaval: "Израильские компании смогут участвовать, если их оружие не использует ЦАХАЛ"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 октября 2024

Найден мертвым сотрудник Charlie Hebdo, получивший крайне тяжелые ранения во время теракта 2015 года