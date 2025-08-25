x
Генштаб ВСУ: перехвачены 76 из 104 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 21 беспилотник

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 25 августа 2025 г., 08:33 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 08:38
Генштаб ВСУ: перехвачены 76 из 104 БПЛА. Минобороны РФ: сбит 21 беспилотник
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 25 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине 104 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО заявляют о перехвате 76 БПЛА, запущенных российскими военными.

Украинская сторона заявляет, что зафиксированы попадания 28 БПЛА в 15 локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 24 августа, ночью и утром 25 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 21 украинский БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Смоленской, Брянской, Орловской, Калужской, Тверской областей, Московского региона. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

