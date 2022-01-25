Хакеры атаковали сайты МИД Канады, не исключено, что за атакой стоит Россия
Неизвестные хакеры атаковали компьютерные сети министерства иностранных дел Канады, сообщает телеканал Global News со ссылкой на источники в правительстве и службах безопасности.
Атака привела к сбоям в работе сайта МИД Канады.
В настоящее время сайт канадского МИДа работает нормально, все функции доступны.
По оценкам правительства Канады, за кибератакой могут стоять российские хакеры или иные хакеры, поддерживаемые Россией, говорится в сообщении на сайте Global News.
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