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NEWSru.co.il :: В мире25 января 2022 г., 08:02

Хакеры атаковали сайты МИД Канады, не исключено, что за атакой стоит Россия

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Хакеры атаковали сайты МИД Канады, не исключено, что за атакой стоит Россия

Неизвестные хакеры атаковали компьютерные сети министерства иностранных дел Канады, сообщает телеканал Global News со ссылкой на источники в правительстве и службах безопасности.

Атака привела к сбоям в работе сайта МИД Канады.

В настоящее время сайт канадского МИДа работает нормально, все функции доступны.


По оценкам правительства Канады, за кибератакой могут стоять российские хакеры или иные хакеры, поддерживаемые Россией, говорится в сообщении на сайте Global News.

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