В субботу в Ватикане состоятся похороны Папы Франциска

В субботу, 26 апреля, в Ватикане состоятся похороны Папы Франциска. Церемония отпевания состоится на площади Святого Петра, а затем тело понтифика отвезут в римскую церковь Санта-Мария-Маджоре, сообщает ВВС.

Множество глав государств и правительств сообщили, что примут участие в церемонии похорон. Среди них президент США Дональд Трамп, президент Польши Анджей Дуда, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Также прибудут в Ватикан президент Аргентины Хавьер Милей, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Британскую королевскую семью будет представлять наследник престола принц Уильям.

После отпевания, гроб с телом Франциска перевезут в церковь Санта-Мария-Маджоре – одну из четырех папских базилик Рима. Она находится за пределами Ватикана на другой стороне реки Тибр.

Понтифик в своем завещании попросил захоронить его именно в Санта-Мария-Маджоре. "Я всегда доверял свою жизнь, священническое и епископское служении Матери Господа нашего, Пресвятой Марии", – пояснил он.

Франциск также завещал, чтобы его гробница была "простой, без особых украшений" с одной лишь надписью – Franciscus.