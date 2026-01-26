ПАСЕ утвердила состав Платформы российских демократических сил, в нее вошли и Каспаров, и Кара-Мурза

Парламентская Ассамблея Совета Европы утвердила состав Платформы российских демократических сил. Решение о ее создании было принято ПАСЕ 1 октября 2025 года для активизации работы с российской оппозицией.

Первоначально сообщалась, что в нее войдут 12 человек, однако "Эхо Москвы", получившее информацию от источника в Ассамблее, сообщает о 15 участниках, пятеро из которых – представители коренных народов России:

Наталия Арно – президент Free Russia Foundation

Дмитрий Гудков – политик, участник Антивоенного комитета России

Марк Фейгин – адвокат, был выдвинут Форумом свободной России

Владимир Кара-Мурза – политик, вице-президент Free Russia Foundation

Гарри Каспаров – политик, бывший чемпион мира по шахматам, был выдвинут Форумом свободной России

Михаил Ходорковский – политик, предприниматель, участник Антивоенного комитета России

Олег Орлов – правозащитник, сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал"

Андрей Волна – врач, волонтер, кандидат от "Форума российской оппозиции в поддержку Украины"

Любовь Соболь – общественный деятель, соратница Алексея Навального, самовыдвиженка

Надежда Толоконникова – феминистка, акционистка, участница группы Pussy Riot, самовыдвиженка

Руслан Кутаев – политолог, общественный деятель, бывший вице-премьер Чеченской Республики Ичкерия

Екатерина Кузнецова – художница, директор "Дома Ингрии" в Нарве (Эстония)

Василий (Матюнэ Батлай) Матенов – основатель паблика "Азиаты России"

Лана Пылаева – руководительница издания Komi Daily и активистка народа Коми

Павел Суляндзига – удэгейский активист, правозащитник.

После того, как из состава ПАСЕ была исключена Россия, была принята резолюция о необходимости "активизировать взаимодействие с белорусским и российским гражданским обществом, правозащитниками, независимыми журналистами, научными кругами и демократическими силами, уважающими ценности и принципы Организации".

Однако Ассамблея отметила, что российская оппозиция не имеет единой политической структуры. Отражением раскола среди противников президента Владимира Путина стал и конфликт Гарри Каспарова с Владимиром Кара-Мурзой – из-за оскорблений со стороны бывшего чемпиона мира тот вышел из состава Антивоенного комитета России.