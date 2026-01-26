Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1433-й день войны

Минобороны РФ 26 января 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение подразделениям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Стецковка, Сосновка, Корчаковка и Кучеровка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Захаровка Харьковской области. Противник потерял до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину и 20 автомобилей. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Березовка, Нечволодовка Харьковской области и Сосновое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Константиновка, Краматорск и Резниковка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям аэромобильной, егерской, четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Доброполье Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 415 военнослужащих, бронетранспортер "Stryker" производства США, 12 боевых бронированных машин и пять автомобилей. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, двух механизированных бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое, Любицкое, Горькое, Воздвижевка, Зализничное Запорожской области и Александровка Днепропетровской области. Противник потерял до 350 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Магдалиновка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, три автомобиля и два склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения боеприпасов, местам сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 109 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 111126 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27324 танка и другие боевые бронированные машины, 1651 боевая машина реактивных систем залпового огня, 32845 орудий полевой артиллерии и минометов, 52846 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 163600 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 177 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).