КСИР сообщает о запуске 12 баллистических ракет по американской базе в Иордании

Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении удара по американскому командному центру в Иордании в ночь на четверг.

Как сообщает иранское агентство Tasnim, КСИР объявил, что в рамках "карательной операции против агрессора" по авиабазе "Аль-Азрак" и расположенному на ней центру управления были выпущены 12 баллистических ракет.

В заявлении утверждается, что в результате удара были уничтожены объекты базы, а также "большое количество боевых самолетов".