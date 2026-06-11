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Ближний Восток

КСИР сообщает о запуске 12 баллистических ракет по американской базе в Иордании

Иран
Война с Ираном
КСИР
Иордания
время публикации: 11 июня 2026 г., 08:07 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 08:07
КСИР сообщает о запуске 12 баллистических ракет по американской базе в Иордании
IRGC via AP

Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении удара по американскому командному центру в Иордании в ночь на четверг.

Как сообщает иранское агентство Tasnim, КСИР объявил, что в рамках "карательной операции против агрессора" по авиабазе "Аль-Азрак" и расположенному на ней центру управления были выпущены 12 баллистических ракет.

В заявлении утверждается, что в результате удара были уничтожены объекты базы, а также "большое количество боевых самолетов".

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