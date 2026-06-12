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Трамп объявил об окончании войны с Ираном, хотя Тегеран не принял какую-либо сделку

Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 12 июня 2026 г., 08:58 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 09:03
Трамп объявил об окончании войны с Ираном, хотя Тегеран не принял какую-либо сделку
AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном фактически завершена и Тегеран согласился отказаться от создания ядерного оружия. Выступая на предвыборном мероприятии в поддержку вице-губернатора Джорджии Берта Джонса, Трамп сказал: "Не знаю, слышали ли вы, но сегодня мы закончили войну с Ираном. Они согласились никогда не иметь ядерного оружия, а именно этого мы и добивались. В этом заключалось 95% всей цели".

Как сообщает CNN, данное заявление прозвучало через несколько часов после того, как Трамп объявил об отмене запланированных на ночь на пятницу ударов по Ирану: по некоторым данным, заявление об отмене прозвучало всего за три часа до начала операции.

Ранее президент написал в социальной сети Truth Social, что переговоры с Ираном были доведены до высшего уровня руководства Исламской Республики и получили одобрение, в связи с чем он распорядился отменить запланированные на вечер удары по иранским объектам. При этом Трамп отметил, что американская блокада судов, входящих в иранские порты и выходящих из них, будет сохраняться до окончательного оформления договоренностей.

Однако Тегеран заявил, что никакого окончательного соглашения пока не достигнуто. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил государственному агентству IRNA, что сообщения о заключении сделки с США являются "лишь спекуляциями".

По его словам, Катар и Пакистан продолжают выступать посредниками на переговорах, однако действия Вашингтона осложняют дипломатический процесс. Багаи отметил, что значительная часть текста возможного соглашения уже была согласована, однако американская сторона неоднократно меняла свои позиции.

"До настоящего момента Иран не принял окончательного решения ни по одному соглашению", – заявил представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что Тегеран не намерен отказываться от своих "красных линий" и обвинил США в ухудшении ситуации с безопасностью в Ормузском проливе.

Мир
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