Иран пригрозил ударами по объектам Илона Маска на Ближнем Востоке
время публикации: 11 июня 2026 г., 23:21 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 23:21
Полуофициальное иранское агентство Fars, аффилированное с КСИР, сообщило, что Иран рассматривает возможность внесения бизнес-структур Илона Маска в регионе в список военных целей.
Поводом для этого стали обвинения в том, что американские и израильские военные использовали инфраструктуру Маска, включая Starlink, в ходе операций против Ирана.
По данным Fars, в список потенциальных целей могут войти наземные станции Starlink в Израиле, Катаре, Иордании, ОАЭ и Омане, а также структуры, связанные с акционерами SpaceX – компаниями Alpha Dhabi и Mubadala.
Fars также утверждает со ссылкой на неназванный источник, что американские военные при поддержке компаний Маска атаковали объекты водоснабжения на юге Ирана.
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