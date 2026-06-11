Иран пригрозил ударами по объектам Илона Маска на Ближнем Востоке

Полуофициальное иранское агентство Fars, аффилированное с КСИР, сообщило, что Иран рассматривает возможность внесения бизнес-структур Илона Маска в регионе в список военных целей.

Поводом для этого стали обвинения в том, что американские и израильские военные использовали инфраструктуру Маска, включая Starlink, в ходе операций против Ирана.

По данным Fars, в список потенциальных целей могут войти наземные станции Starlink в Израиле, Катаре, Иордании, ОАЭ и Омане, а также структуры, связанные с акционерами SpaceX – компаниями Alpha Dhabi и Mubadala.

Fars также утверждает со ссылкой на неназванный источник, что американские военные при поддержке компаний Маска атаковали объекты водоснабжения на юге Ирана.