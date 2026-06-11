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Ближний Восток

Иран пригрозил ударами по объектам Илона Маска на Ближнем Востоке

Война с Ираном
Иран
Илон Маск
время публикации: 11 июня 2026 г., 23:21 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 23:21
Илон Маск
AP Photo/Mark Schiefelbein

Полуофициальное иранское агентство Fars, аффилированное с КСИР, сообщило, что Иран рассматривает возможность внесения бизнес-структур Илона Маска в регионе в список военных целей.

Поводом для этого стали обвинения в том, что американские и израильские военные использовали инфраструктуру Маска, включая Starlink, в ходе операций против Ирана.

По данным Fars, в список потенциальных целей могут войти наземные станции Starlink в Израиле, Катаре, Иордании, ОАЭ и Омане, а также структуры, связанные с акционерами SpaceX – компаниями Alpha Dhabi и Mubadala.

Fars также утверждает со ссылкой на неназванный источник, что американские военные при поддержке компаний Маска атаковали объекты водоснабжения на юге Ирана.

Ближний Восток
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