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Ближний Восток

Кувейт сообщил о временном закрытии воздушного пространства в связи с обстрелом из Ирана

Иран
Война с Ираном
время публикации: 11 июня 2026 г., 06:16 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 06:21
Кувейт сообщил о временном закрытии воздушного пространства в связи с обстрелом из Ирана
AP

Кувейт временно закрыл свое воздушное пространство в связи с ракетной атакой из Ирана.

Ранее представители армии Кувейта сообщили, что системы противовоздушной обороны страны перехватили "враждебные воздушные цели" в соответствии с утвержденными оперативными процедурами.

Одновременно МВД Бахрейна сообщило о включении сирен воздушной тревоги и призвало население сохранять спокойствие и проследовать в ближайшие безопасные места.

Сообщения появились спустя несколько часов после заявления Корпуса стражей исламской революции о нанесении ударов по американским военным объектам в странах Персидского залива.

По утверждению КСИР, атакам подверглись базы "Али аль-Салем" и "Ахмад аль-Джабер" в Кувейте, а также база "Шейх Иса" в Бахрейне. КСИР также заявил об ударах по батареям Patriot, объектам связи и штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне, сообщает турецкое информационное агентство АА.

Ближний Восток
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