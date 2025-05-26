"Гольф может быть опасным". Трамп прокомментировал нападение на Виткоффа

Президент США Дональд Трамп в своем блоге в принадлежащей ему соцсети Truth Social сообщил о нападении на своего спецпосланника Стива Виткоффа, который отвечает за переговоры с Россией и на Ближнем Востоке.

"Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта! Моего друга укусили в Бедминстере", – так Трамп подписал кадр, на котором показано, как во время игры в гольф Виткоффа атакует белый лебедь.

Когда произошло это нападение, Трамп не уточняет.

В Бедминстере (штат Нью-Джерси, США) расположен Национальный гольф-клуб Трампа (Trump National Golf Club Bedminster). Территорию под этот гольф-клуб Дональд Трамп купил в 2002 году. Первый участок его гольф-клуба открылся в 2004-м. Членство в клубе стоит около 300 тысяч долларов.