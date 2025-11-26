Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1372-й день войны

Минобороны РФ 26 ноября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Мирополье, Павловка, Алексеевка, Андреевка и Новая Сечь Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Вильча, Уды, Хатнее и Старица Харьковской области. Противник потерял более 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 105-мм гаубицу М101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Моначиновка, Староверовка, Подолы, Нечволодовка, Благодатовка, Гусинка, Ковшаровка Харьковской области и Диброва Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, артиллерийской, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Северск, Резниковка, Платоновка, Славянск, Пискуновка, Константиновка и Бересток Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 275 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронеавтомобиль "Казак", 16 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Торское, Родинское, Торецкое, Дорожное, Артемовка, Удачное Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики. Отражены восемь атак подразделений 210-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики и в направлении населенного пункта Котлино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной украинской группировки. Уничтожены до 35-ти военнослужащих и боевая бронированная машина "MaxxPro" производства США. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. За сутки на красноармейском направлении уничтожены свыше 210 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили более 450 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, четыре пикапа, два орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка, Доброполье, Гуляйполе Запорожской области, Маяк и Отрадное Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Лукьяновское, Одаровка, Новояковлевка Запорожской области, Никольское и Ивановка Херсонской области. Уничтожены до 85 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, две радиолокационные станций, два склада боеприпасов и два склада горючего. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цеху по производству боеприпасов, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 98851 беспилотный летательный аппарат, 638 зенитных ракетных комплексов, 26266 танков и других боевых бронированных машин, 1620 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31564 орудия полевой артиллерии и миномета, 47712 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 149200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 165 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).