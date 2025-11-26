Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 72 из 90 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 33 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 26 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине 90 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 72 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 10 ударных БПЛА в 10 локациях. Причинен значительный ущерб в Запорожской и Днепропетровской областях, десятки пострадавших.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 26 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 33 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Воронежской, Белгородской, Липецкой, Брянской над Черным морем. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.