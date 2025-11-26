Трамп и Ушаков анонсировали новый визит Виткоффа в Москву

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о достижении предварительной договоренности касательно визита Москву специального посланника президента США Стивена Виткоффа. Поездка должна состояться на следующей неделе.

По его словам, вместе с Виткоффом в российскую столицу приедет еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам.

Первым о предстоящим визите Виткоффа в Москву сообщил президент США Дональд Трамп. Он сообщил: возможно, с ним полетит и зять президента Джаред Кушнер. На следующей неделе в Москве должна пройти их встреча с президентом России Владимиром Путиным.