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Мир

На вопрос, считает ли он все еще Зеленского диктатором, Трамп ответил: "А я такое говорил?"

США
Украина
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
время публикации: 27 февраля 2025 г., 21:03 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 21:03
На вопрос, считает ли он все еще Зеленского диктатором, Трамп ответил: "А я такое говорил?"
AP Photo/Evan Vucci

Во время встречи в Овальном кабинете журналисты спросили Дональда Трампа: считает ли он по-прежнему Владимира Зеленского диктатором? Президент США сделал вид, что он удивлен: "Я такое говорил? Не могу поверить, что мог сказать такое", – ответил он.

Вопрос был задан во время встречи Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, основной темой которой должна была стать война в Украине. На вопрос журналистов, могут ли они "обеспечить" мирное соглашение по Украине, Трамп ответил: "Да, мы можем. Мы сделаем это".

В пятницу, 28 февраля, в Вашингтон должен приехать президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что во время его визита будет подписано соглашение о совместной разработке запасов полезных ископаемых. Зеленский, накануне поездки, в беседе с журналистами сказал, что это соглашение может стать гарантией безопасности Украины.

Мир
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