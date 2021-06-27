Обрушение здания во Флориде: найдены тела пяти погибших, 156 пропавших без вести, среди них десятки израильтян

В Серфсайде, около Майами-Бич (штат Флорида), продолжаются поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения 12-этажного жилого дома Champlain Towers.

Во Флориду направляется специальная делегация Службы тыла Израиля для оказания помощи при ликвидации последствий обрушения.

- Обрушение дома в еврейском районе около Майами-Бич. Фоторепортаж

По состоянию на утро 27 июня, официально подтверждена гибель пяти человек. Опубликованы имена четырех погибших: Стейси Доу Фенг (54, ее 15-летний сын Йона Хендлер спасен из-под завалов), Антонио Лозано (83), Глэдис Лозано (79), Мануэль ЛаФонт (54).

156 жителей этого дома считаются пропавшими без вести. По данным МИД Израиля, около 20 из них имеют израильский паспорт. Радиостанция "Кан Бет" сообщает, что среди пропавших не менее 30 представителей еврейской общины, многие из которых имеют израильское гражданство.

Ранее сообщалось, что что среди пропавших, помимо граждан США и Израиля, есть граждане Аргентины, Парагвая, Уругвая, Венесуэлы, Колумбии, Чили, Пуэрто-Рико, Кубы, Великобритании. Упоминалось и о том, что в числе пропавших без вести "ортодоксальные евреи из России" (но МИД РФ не подтверждает пока, что пропали российские граждане).

Власти Флориды собрали образцы ДНК у родственников пропавших без вести для возможной идентификации останков погибших.

Более 100 жителей частично обрушившейся многоэтажки были эвакуированы. Десятки людей были вытащены живыми из-под завалов. Не менее десяти спасенных были травмированы, двое из них госпитализированы.

Для поиска выживших спасатели используют гидролокаторы и специально обученных собак. Ведутся работы по расчистке пути от подземной стоянки к нижним этажам обрушившейся части здания.

Спасательные работы осложняются погодными условиями: идет дождь. Высока вероятность новых обрушений в зоне проведения работ.

Причина обрушения одного из трех секторов жилого комплекса Champlain Towers, расположенного неподалеку от побережья, остается пока невыясненной. Дом был построен 40 лет назад и требовал ремонта. Недавно проводились проверки его состояния, выявившие определенные проблемы. Но произошло ли обрушение исключительно по техническим причинам, неизвестно.

Согласно опубликованным данным, еще в 2018 году после инженерной проверки был сделан вывод, что еще при строительстве Champlain Towers были допущены "серьезные просчеты". В частности, речь шла о проблемах с водостоком.

Местные жители говорят, что слышали "гром" перед тем, как здание частично обрушилось. По их словам, это было похоже на землетрясение.

Власти штата Флорида заявляют, что полномасштабное расследование будет начато только после завершения поисково-спасательной операции, так как сейчас первоочередной задачей является спасение выживших.

Газета The Jerusalem Post отмечала, что трагедия произошла "в самом сердце еврейского района". Местные СМИ пишут, что неподалеку от этого места проживает семья Иванки Трамп и Джареда Кушнера.

На фоне опасений по поводу того, что обрушение здание привело к гибели множества людей, президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида.