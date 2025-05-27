Полиция Ливерпуля: водитель, врезавшийся в толпу, был пьян

Главный суперинтендант уголовной полиции Ливерпуля Карен Джондрилл сообщила, что водитель, врезавшийся накануне вечером в толпу футбольных болельщиков на одной из центральных улиц города, находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, во время празднований победы местной футбольной команды в Премьер-лиге, дороги в центре города были перекрыты. Водитель проехал за ограждение вслед за машиной "скорой помощи", вызванной для мужчины, которому стало плохо с сердцем.

По данным Sky News, в результате инцидента пострадали около 50 человек: 27 были доставлены в больницы и еще 20 пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. Через сутки после происшествия в больницах остаются 11 человек.