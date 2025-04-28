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Мир

В Лос-Анджелесе убит гражданин Израиля

Криминал
США
время публикации: 28 апреля 2025 г., 01:14 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 01:14
В Лос-Анджелесе убит гражданин Израиля
AP Photo/Damian Dovarganes

В районе Вудленд-Хиллс города Лос-Анджелес в хостеле для лиц, проходящих реабилитацию от наркотической зависимости, найден мертвым израильтянин.

Тело обнаружили рано утром в субботу, 26 апреля. Полиция расследует обстоятельства смерти мужчины.

По информации сайта Walla News, ссылающегося на американские СМИ, свидетели сообщили, что незадолго до обнаружения тела в дом входили и затем покинули его несколько человек. Связь этих людей с убийством устанавливается.

Полиция Лос-Анджелеса сообщила о задержании одного подозреваемого.

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