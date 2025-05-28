В Лондоне задержаны пропалестинские демонстранты, мешавшие съемкам фильма с Галь Гадот

Полиция Лондона задержала пятерых участников пропалестинской акции протеста, которые мешали проведению съемок боевика "Бегущая" ("The Runner"), который снимался в центре города.

По информации Daily Mail, двое задержанных разыскивались полицией в связи с предыдущими инцидентами, трое – за правонарушения, допущенные 28 мая. Издание отмечает, что пропалестинские демонстранты выбрали своей мишенью Галь Гадот за ее израильское гражданство и за то, что она проходила срочную службу в ЦАХАЛе.

Полиция Лондона заявила, что не позволит мешать тем, "кто занимается своей законной профессиональной деятельностью в Лондоне".