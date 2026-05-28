x
28 мая 2026
|
последняя новость: 09:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 мая 2026
|
28 мая 2026
|
последняя новость: 09:48
28 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

ВСУ: ночью перехвачены 138 из 147 БПЛА. МО РФ: сбиты 62 беспилотника

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 28 мая 2026 г., 08:43 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 08:47
ВСУ: ночью перехвачены 138 из 147 БПЛА. МО РФ: сбиты 62 беспилотника
ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 28 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине одну аэробаллистическую ракету "Кинжал" и 147 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 138 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракеты и 9 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падения фрагментов в 6 локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 28 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 62 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областями, Крымом и Азовским морем. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 мая 2026

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1555-й день войны