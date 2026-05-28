"Псевдоарабы" задержали в Шхеме двух террористов
время публикации: 28 мая 2026 г., 09:44 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 09:48
Бойцы-псевдоарабы спецподразделения пограничной полиции в координации с общей службой безопасности (ШАБАК) задержали в Шхеме двух террористов, которые планировали совершить теракт в ближайшее время.
Как сообщили в полиции, минувшей ночью бойцы вошли в район под видом местных жителей, окружили здание, где скрывались подозреваемые, и начали переговоры, после чего те сдались и были задержаны.
Оба подозреваемых переданы на допрос в ШАБАК.