"Псевдоарабы" задержали в Шхеме двух террористов

Бойцы-псевдоарабы спецподразделения пограничной полиции в координации с общей службой безопасности (ШАБАК) задержали в Шхеме двух террористов, которые планировали совершить теракт в ближайшее время.

Как сообщили в полиции, минувшей ночью бойцы вошли в район под видом местных жителей, окружили здание, где скрывались подозреваемые, и начали переговоры, после чего те сдались и были задержаны.

Оба подозреваемых переданы на допрос в ШАБАК.