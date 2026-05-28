Проект электрокабеля Греция-Кипр-Израиль близок к завершению предварительного этапа

Проект "Интерконнектор" – подводный электрокабель протяжённостью около 1200 км от Греции через Кипр до Израиля – вступает в финальную стадию технико-экономического обоснования.

В ближайшие недели ожидается публикация анализа затрат и выгод применительно к израильско-кипрскому участку протяжённостью около 330 км, после чего стороны смогут перейти к согласованию механизма распределения расходов. Кабель станет одним из самых длинных и глубоководных в своём роде в мире и подключит три страны к общеевропейской энергосистеме.

Для Израиля речь идет о проекте, обеспечивающем энергетическую безопасность. На данный момент израильская энергосистема сегодня полностью изолирована от соседних сетей. Подключение к европейской сети позволит стране закупать электроэнергию в экстремальных сценариях и продавать ее при наличии излишков.

Стоимость греко-кипрского участка оценивается в 1,9 млрд евро, из которых 35% (657 млн евро) выделяет ЕС; оставшуюся сумму разделят Кипр (63%) и Греция (37%). Израильско-кипрский участок планируется финансировать за счёт банковских кредитов и частного капитала – международные фонды и энергетические компании из Европы, США и с Ближнего Востока уже изучают возможность участия в проекте.

В Министерстве энергетики и инфраструктуры Израиля сообщили, что все участники проекта работают над ускорением его продвижения, однако предупредили: завершение строительства займёт несколько лет. Сложность обусловлена как техническими особенностями морского дна на израильско-кипрском маршруте, так и масштабом инфраструктуры в целом.