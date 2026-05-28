28 мая 2026
Экономика

Минэкономики против продажи ЦИМ германскому Hapag-Lloyd

время публикации: 28 мая 2026 г., 09:28 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 09:30
AP Stephen B. Morton

Управление внешней торговли министерства экономики опубликовало официальный документ, в котором в резкой форме выступило против продажи израильской судоходной компании ЦИМ консорциуму в составе германского Hapag-Lloyd и израильского фонда PIMI.

Согласно документу, "речь идет о корпоративном маневре, выхолащивающем содержание государственной "золотой акции" и ставящем под угрозу национальные интересы, которые она призвана защищать". В министерстве настаивают на необходимости заблокировать сделку в ее нынешнем виде.

Напомним, что в предложенном формате Hapag-Lloyd должен приобрести международный бизнес, тогда как фонд PIMI – израильский сегмент деятельности.

В министерстве экономики атакуют саму схему разделения, утверждая, что она "вызывает опасение, что в результате возникнет компания-инвалид, неспособная самостоятельно функционировать в коммерческом и операционном отношении и оторванная от глобальной логистической сети".

Отдельного внимания в документе удостоились доли Катара и Саудовской Аравии в капитале Hapag-Lloyd. "Предположение о том, что государство Израиль сможет в условиях национального чрезвычайного положения полагаться на судоходную компанию, среди крупных акционеров которой – государства с противоположными или враждебными по отношению к Израилю интересами, полностью оторвано от стратегической реальности", – подчеркивают авторы документа.

Ранее против сделки выступило Управление судоходства.

