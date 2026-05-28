Судно с "ворованным зерном", которое отказался принимать Израиль, возвращается в Россию

время публикации: 28 мая 2026 г., 08:36 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 08:41
AP Photo/Francisco Seco

Судно с грузом зерна, которое, по утверждению Украины, было похищено Россией на оккупированных территориях, и которое на стали принимать в Израиле и Турции, скорее всего, направляется в Россию. Об этом сообщает профильное украинское издание USM со ссылкой на журналистку проекта SeaKrime Катерина Яресько.

"Предварительно, судно следует обратно в РФ, где может выгрузить партию зерна в портах Кавказ или Новороссийск. Возврат судна в Черное море может свидетельствовать о намерении повторно реализовать скомпрометированную партию зерна через другой порт или другого покупателя", – считает Яресько.

Речь идет о сухогрузе Panormitis под флагом Панамы, на борту которого, по данным украинской стороны, находится около 6200 тонн пшеницы и 19000 тонн ячменя с временно оккупированных территорий Украины. В настоящий момент оно проходит Мраморное море.

Напомним, что в конце апреля Киев требовал от Израиля арестовать судно и груз, изъять документацию, взять пробы зерна и опросить экипаж. Израильский МИД тогда заявлял, что Украина не предоставила достаточных доказательств, однако в итоге израильская компания-импортер отказалась принимать груз, и судно покинуло израильские воды без разгрузки.

В мае судно попыталось разгрузиться в турецком порту Искендерун. Однако, после того, как украинская сторона представила документы, свидетельствующие о происхождении зерна, входить в порт сухогрузу запретили. После этого появлялась информация, что зерно могут продать в Египте или Сирии.

