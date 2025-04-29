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Мир

"Мы не станем собственностью США": Либеральная партия одержала победу на выборах в Канаде

США
Канада
Дональд Трамп
время публикации: 29 апреля 2025 г., 10:20 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 10:23
"Мы не станем собственностью США": Либеральная партия одержала победу на выборах в Канаде
AP Photo/Thomas Padilla; Pool

Правящая Либеральная партия одержала обеду на прошедших в Канаде парламентских выборах, и новое правительство страны будет формировать нынешний премьер-министр Марк Карни. Лидеры консерваторов и Новой демократической партии признали поражение.

Еще несколько месяцев назад консерваторы считались фаворитами, а популярность лидера либералов Джастина Трюдо была на спаде. Ситуация изменилась после прихода к власти США Дональда Трампа, который неоднократно выступал за аннексию Канады, а также объявил ей торговую войну. Возмущение канадцев было всеобщим.

В начале марта Трюдо ушел в отставку, его преемником был избран Карни, бывший глава Центробанка, не имевший на тот момент опыта в публичной политике. Именно огромный опыт в экономике, в том числе – в частном секторе, оказался востребованным канадцами в условиях противостояния с США.

"Я буду представлять всех, кто называет Канаду своим домом. Америка хочет нашу землю, наши ресурсы, нашу воду, нашу страну. Это не пустые угрозы. Президент Трамп хочет сломать нас, превратить в собственность США. Этого не будет никогда", – заявил премьер-министр в победной речи.

Мир
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