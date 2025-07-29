Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1252-й день войны. Заявлено об уничтожении израильской РЛС

Минобороны РФ 29 июля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Алексеевка, Юнаковка, Андреевка и Варачино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Огурцово, Гатище, Меловое и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, восемь артиллерийских орудий, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Среднее, Шандриголово Донецкой Народной Республики, Купянск, Осиново, Благодатовка, Богуславка и Петропавловка Харьковской области. Потери противника составили более 230 военнослужащих, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Иванполье, Плещеевка, Серебрянка, Северск, Звановка, Часов Яр, Александро-Шультино и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 155 военнослужащих, бронетранспортер "Spartan" производства Великобритании, два бронеавтомобиля HMMWV и бронемашину "MaxxPro" производства США. Уничтожены три артиллерийских орудия западного производства, автомобиль, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Чунишино, Артемовка, Муравка, Удачное и Петровского Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Темировка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области, Новопетровское, Январское, Малиевка Днепропетровской области, Александроград и Новохатское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, боевую бронированную машину и 14 автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьяновское Запорожской области, Антоновка, Садовое Херсонской области и города Херсон. Противник потерял свыше 70 военнослужащих, два автомобиля и пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и три склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху производства и центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

Отметим, что об уничтожении израильского оружия в Украине минобороны РФ заявляет в 27-й раз с начала войны. Причем сегодня впервые было объявлено об уничтожении за сутки двух РЛС RADA. То есть, по версии минобороны РФ, в Украине уничтожены 26 таких радаров. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов тоже.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 73389 беспилотных летательных аппаратов, 624 зенитных ракетных комплекса, 24375 танков и других боевых бронированных машин, 1583 боевые машины реактивных систем залпового огня, 27948 орудий полевой артиллерии и минометов, 38855 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 119200 человек (по известным именам) или около 165 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).