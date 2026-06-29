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Мир

"Сотни сюрпризов". "Черная искра" сообщила о проникновении в "Алабугу"

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 29 июня 2026 г., 10:44 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 10:51
"Сотни сюрпризов". "Черная искра" сообщила о проникновении в "Алабугу"
Iranian Army via AP

На сайте особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане (РФ), где развернуто производство российских ударных беспилотников типа "Герань" (аналог иранских "Шахедов"), 27 июня появилось сообщение от имени подпольной организации "Черная искра". Об этом пишет The Insider со ссылкой на архивную копию страницы.

Авторы сообщения утверждали, что несколько месяцев "работали внутри системы" и выгрузили базы данных сотрудников, их родственников, адресов проживания, цепочек поставок и других направлений. Они также заявили, что оставили "сотни сюрпризов" в свежих партиях беспилотников "Герань", которые якобы должны взрываться при попытке запуска. Независимо подтвердить эти заявления невозможно.

В сообщении "Черной искры" утверждалось, что акция стала ответом на привлечение подростков к сборке дронов.

Издание "Настоящее время" отмечает, что в состав ОЭЗ входит колледж "Алабуга Политех", студентов которого привлекают к сборке беспилотников. После начала полномасштабной войны России против Украины в "Алабуге" было организовано производство ударных дронов на базе иранских "Шахедов", получивших в России название "Герань-2".

По данным The Insider, сообщение появилось на сайте 27 июня. На момент подготовки публикации сайт alabuga.ru/ru недоступен. Официальных подтверждений взлома или заявлений администрации "Алабуги" о произошедшем пока не опубликовано.

Мир
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