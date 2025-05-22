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Мир

Администрация Трампа запретила Гарвардскому университету принимать иностранных студентов

США
Дональд Трамп
время публикации: 22 мая 2025 г., 22:51 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 23:00
Администрация Трампа запретила Гарвардскому университету принимать иностранных студентов
AP Photo/Charles Krupa

Администрация Трампа в четверг, 22 мая, приостановила программу приема и обучения иностранных студентов в Гарвардском университете, в котором после 7 октября 2023 года проходили массовые пропалестинские выступления.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, сообщив об отзыве у Гарварда сертификата, заявила, что Белый дом считает университет ответственным за "поощрение насилия и антисемитизма в своем кампусе".

Обучающимся в Гарварде иностранцам предложено перевестись в другие вузы, в противном случае они лишатся своего статуса.

CNN сообщает, что это решение может затронуть значительную часть студентов Гарвардского университета, в котором в 2024-2025 учебном году насчитывалось 6793 иностранных студентов, и они составляли 27,2% от общего числа учащихся.

Мир
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