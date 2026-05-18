В Беларуси начались совместные с Россией учения ядерных сил

Министерство обороны Беларуси сообщило о начале совместных с Россией учений подразделений боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. В них участвуют ракетные войска и авиация.

"Цель тренировки – совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности вооружения, военной и специальной техники к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов. Планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению", – заявляет ведомство.

Отмечается, что основной упор будет сделан на отработку вопросов скрытности, перемещения на значительные расстояния, проведения расчетов для применения сил и средств. Согласно министерству обороны, тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе.

Российское ядерное оружие было развернуто в Беларуси в 2023 году, причем речь идет о двух элементах ядерной триады – ракетных комплексах и самолетах. Власти РФ подчеркивают: оружие остается под российским контролем, что соответствует условиям Договора о нераспространении ядерного оружия.