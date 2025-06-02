В РФ объявлен в розыск уроженец Украины, подозреваемый в причастности к атаке дронов на авиабазы

В Иркутской области РФ объявлен в розыск уроженец Украины Артем Тимофеев (37), которого подозревают в причастности к атаке дронов на военную авиабазу "Белая" и, возможно, на другие авиабазы.

Ориентировку на Тимофеева 2 июня опубликовала мэрия Усть-Кута, передает "Дождь".

По данным связанных с силовиками телеграм-каналов, Тимофеев родился в Донецке или Житомире, затем переехал в Киев, а оттуда – в Миасс Челябинской области. У него также есть российское гражданство.

Как утверждает Baza, Тимофеев в октябре 2024 года открыл индивидуальное предприятие по грузовым перевозкам, а в декабре того же года приобрел несколько грузовиков. По версии российских силовиков, именно с этих фур взлетали дроны, которые атаковали военные аэродромы.

Ранее глава Службы безопасности Украины генерал-лейтенант Василий Малюк заявил, что все участники операции "Паутина" давно находятся в Украине.