02 марта 2026
Мир

МЧС РФ вывезет из Израиля в Москву 84 российских служащих

Россия
Египет
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 02 марта 2026 г., 00:18 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 00:22
МЧС РФ вывезет из Израиля в Москву 84 российских служащих
МЧС России объявило о начале эвакуации российских граждан, служащих на территории Израиля, спецборт ведомства доставит 2 марта из Шарм аш-Шейха в Москву 84 человека, сообщила пресс-служба министерства.

"Спецборт Ил-76 вылетел в Москву с дипломатическими работниками и членами их семей, служащих на территории Израиля, которые ранее прибыли в Шарм аш-Шейх через наземные пункты пропуска. Сегодня на территорию РФ прибудет 84 человека", – говорится в сообщении МЧС России.

"Интерфакс" отмечает, что вывоз российских граждан организован в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.

