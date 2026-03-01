Стармер: Великобритания и Украина направят экспертов по перехвату БПЛА на Ближний Восток

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон направит в страны Персидского залива британских специалистов вместе с экспертами из Украины, чтобы помочь партнерам сбивать иранские беспилотники, атакующие регион.

Стармер подчеркнул, что Великобритания пока не присоединяется к ударам по Ирану, но продолжит оборонительные действия в регионе. При этом он предупредил, что если Иран усилит атаки, Лондон будет действовать совместно с союзниками для защиты баз и партнеров.

Британские СМИ отмечают, что решение о привлечении украинских специалистов связано с уникальным опытом Украины в борьбе с массовыми атаками дронов, включая перехват иранских аппаратов, применяемых в войне с Россией.