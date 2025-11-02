Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1348-й день войны. "Уничтожена израильская РЛС"

Минобороны РФ 2 ноября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Искрисковщина, Кондратовка, Павловка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и Окоп Харьковской области. ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, бронетранспортер, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, а также семь складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Куриловка, Боровая, Купянск-Узловой и Лесная Стенка Харьковской области. В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. Пресечена попытка прорыва украинских формирований к реке Оскол южнее населенного пункта Купянск-Узловой Харьковской области с целью выхода из кольца окружения. Уничтожено 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла. Отражены три атаки подразделений 151-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка и Нечволодовка Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований. Уничтожено до 20-ти боевиков и бронеавтомобиль "Джура". За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области уничтожено до 50 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", бронеавтомобиль "Джура", два грузовых автомобиля, пять пикапов и два квадроцикла. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 215 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки и три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Иванополье, Константиновка, Северск, Славянск и Резниковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 120 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, семь боевых бронированных машин и шесть пикапов. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США, три склада материальных средств и склад горючего. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Вольное, Гришино, Котлино, Родинское Донецкой Народной Республики, Ивановка и Новоподгорное Днепропетровской области. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой. Завершается зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики. Кроме того, противник выбит из укрепленного опорного пункта на юго-востоке города. Отражены девять атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения. Пресечена попытка прорыва боевиков 425 штурмового полка "Скала" ВСУ на боевой бронированной машине в сторону населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики. Все боевики уничтожены. Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширили зону контроля в северной, восточной, юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики и освободили 26 зданий. За сутки в данном районе уничтожено до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа, в плен взято двое военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили более 520 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть боевых бронированных машин "Казак" и шесть автомобилей. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Даниловка, Орестополь, Тихое Днепропетровской области, Гуляйполе, Новое Запорожье и Успеновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьяновское, Степногорск Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены свыше 80 военнослужащих, 12 автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, склад горючего и два склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 283 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

Отметим, что, судя по заявлениям минобороны РФ, в Украине уничтожены уже 44 израильские РЛС RADA. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов. В мае 2023 года сообщалось, что системы RADA были закуплены литовской благотворительной организацией, а затем переданы Украине с разрешения министерства обороны Израиля. Тогда речь шла о покупке 16 таких станций. О дополнительных поставках сведений нет.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 94367 беспилотных летательных аппаратов, 634 зенитных ракетных комплекса, 25812 танков и других боевых бронированных машин, 1608 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30999 орудий полевой артиллерии и минометов, 45512 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 140100 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).