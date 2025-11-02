Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 67 из 79 БПЛА, есть жертвы. Минобороны РФ: сбиты 164 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 2 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине 2 баллистические ракеты "Искандер-М" и 79 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 67 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракеты перехватить не удалось. Зафиксированы попадания 1 ракеты и 12 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падения фрагментов в 2 локациях. Причинен значительный ущерб в Одесской и Запорожской областях. Есть погибшие.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 2 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 164 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над акваторией Черного моря и Азовского моря, над Крымом, над территорией Краснодарского края, над территорией Брянской, Волгоградской, Ростовской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Курской, Тульской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. В Туапсе повреждены танкер и нефтеналивной терминал. Сведения о причиненном ущербе уточняются.