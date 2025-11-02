Французский регулятор обвинил компанию Shein в продаже секс-кукол, изображающих детей

Во Франции Генеральное управление по конкуренции, защите прав потребителей и борьбе с мошенничеством обвинило китайский онлайн-ритейлер Shein в продаже секс-кукол, изображающих маленьких девочек.

"Описание этих продуктов и отведенное им место в каталоге практически не оставляет сомнений, что речь идет о детской порнографии", – говорится в заявлении регулятора. Фотографию и описание "игрушки для мужской маструбации", рост которой – всего 80 сантиметров, а цена – 187 евро, публикует издание Le Parisien.

Shein поспешила сообщить об удалении кукол из каталога. "Начато расследование, призванное установить, как удалось обойти наши методы контроля. Мы также выявим и удалим похожие продукты, которые были размещены в онлайн магазине другими фирмами, которые им пользуются", – заявила компания.

Только в 2025 году во Франции на Shein было наложено три штрафа общей суммой 191 миллион евро за незаконное использование Cookies, публикацию ложной рекламы, введение потребителей в заблуждение и сокрытие информации о потенциально вредных товарах, отмечает France 24.